Dalam sesi latihan Sabtu kemarin pun, para skuad Madrid beserta staf klub memberikan beberapa menit waktu hening untuk menghormati kepergian saudara kandung dari pelatih timnya tersebut. Madrid tak lupa mengucapkan rasa bela sungkawa melalui media sosial resmi tim tersebut.

All members of the Real Madrid first-team squad held a minute's silence ahead of training in Montreal following the passing of Farid Zidane, the brother of our coach, Zinedine Zidane.