JAKARTA - Persija Jakarta menjamu Persib Bandung dalam laga lanjutan Liga 1 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Rabu 10 Juli 2019, sore WIB. Mengingat itu merupakan laga akbar sarat gengsi maka suporter setia Persija, The Jakmania, pun datang menyemuti SUGBK.

Dalam pantauan Okezone, tidak ada sela di SUGBK. Semua bangku dipenuhi oleh The Jak yang ingin memberi dukungan. Antusias The Jak itu wajar terjadi karena terakhir kali laga Persija vs Persib dihelat di Jakarta ialah pada 2014 silam.

Baca juga Susunan Pemain Persija vs Persib

Hadirnya puluhan ribu The Jak tentu menjadi tambahan motivasi untuk Macan Kemayoran -julukan Persija- untuk memenangkan laga ini. Apalagi, Persija memang butuh tambahan tiga poin dari laga ini untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara.

Saat ini Persija masih tertahan di posisi 14 dengan koleksi lima poin dari lima laga yang sudah mereka mainkan. Posisi itu tentu tidaklah baik untuk tim yang keluar sebagai juara Liga 1 musim lalu.

Meski begitu, Persija tak akan mudah untuk menjungkalkan Maung Bandung -julukan Persib. Sebab, Persib pun butuh poin dari Jakarta setelah dua laga terakhir hanya menghasilkan kekalahan.

Hasil kurang memuaskan dalam dua laga terakhir membuat Persib bertengger satu posisi di atas Persija karena unggu satu poin. Akan tetapi, Persib memainkan satu laga lebih banyak daripada Persija. Menilik pada fakta itu maka laga Persija vs Persib dipastikan berjalan dengan amat sengit. Kendati demikian, Persija memiliki peluang menang lebih besar karena bermain di kandang sendiri serta mendapatkan dukungan penuh dari The Jak.