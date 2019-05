LONDON – Raheem Sterling tampil sangat gemilang saat Manchester City berhasil mengalahkan Watford FC dengan skor 6-0 di final Piala FA 2018-2019, pada Sabtu 18 Mei 2019 malam WIB. Ia menyumbagkan dua gol pada menit ke-81 dan 87 dari enam yang tercipta pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Wembley itu.

Akan tetapi, sebenarnya Sterling sempat dikatakan hattrick ketika laga masih berlangsung. Tepatnya pada menit ke-38. Kala itu, Sterling menendang bola yang sudah terlebih dahulu dilesatkan oleh rekan setimnya, Gabriel Jesus, dan terlihat sudah melewati garis gawang Watford. Namun, wasit kala itu mensahkan gol tersebut menjadi milik Sterling.

Kendati begitu ketika laga berakhirnya nyatanya keputusan wasit itu dianulir. Gol pada menit ke-38 itu sah menjadi milik Gabriel Jesus dan bukan berkat Sterling. Karena itu hattrick Sterling di final Piala FA 2018-2019 itu pun dicabut.

Menariknya, ketika laga sudah berakhir dan Man City sedang merayakan kemenangan, terlihat ada momen di mana Sterling sedang dimarahi oleh sang pelatih, yakni Josep Guardiola. Tentu banyak yang penasaran apa yang dikatakan Guardiola pada momen tersebut.

He just said I shouldnt have tried to steal that first goal ... 😠😠https://t.co/jImYpPV6oj— Raheem Sterling (@sterling7) 18 Mei 2019