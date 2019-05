MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, terpilih sebagai ‘Manager of the Season’ Liga Inggris 2018-2019. Pelatih asal Spanyol itu dianggap sebagai pelatih paling sukses musim ini usai berhasil membawa The Citizens –julukan Manchester City– mempertahankan gelar juara Liga Inggris musim ini.

Guardiola mengalahkan nama-nama seperti Nuno Espirito Santo (Wolverhampton Wanderers), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), dan Jurgen Klopp (Liverpool).

Pencapaiannya bersama Man City musim ini memang terbilang cukup luar biasa. Di bawah asuhannya, Sergio Aguero dan kolega meraih 32 kemenangan, empat kekalahan, dan dua hasil imbang sepanjang 2018-2019.

Catatan positif tersebut pun akhirnya membawa Man City meraih gelar juara Liga Inggris musim ini usai berhasil finis satu poin di atas rival kuat mereka, Liverpool. Man City menyudahi musim di urutan teratas dengan koleksi 98 poin , sementara The Reds –julukan Liverpool– di posisi kedua dengan 97 poin.

Tidak hanya sampai disitu, Guardiola juga membawa Man City meraih gelar juara Piala Liga Inggris 2018-2019 usai mengalahkan Chelsea di partai final. Manchester Biru bahkan masih mungkin menambah satu gelar lagi di akhir musim ini. Sebab mereka masih akan melakoni laga final Piala FA kontra Watford pada Sabtu 18 Mei 2019 nanti.

(fmh)