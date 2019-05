LIVERPOOL – Liverpool mencatatkan rekor buruk di Liga Inggris dengan kegagalannya menjadi kampiun pada musim 2018-2019. Liverpool jadi satu-satunya tim yang tidak menjadi juara meskipun sudah memenangkan 30 laga dan mengoleksi 97 poin.

Seperti yang dilaporkan BBC, Senin (13/5/2019), Liverpool adalah tim pertama yang hanya kalah satu kali dalam semusim dan tidak meraih gelar juara. Rekor sebelumnya juga dipegang oleh Liverpool pada musim 2008-2009 ketika menderita dua kekalahan dan finis di posisi kedua.

Koleksi 97 poin Liverpool seharusnya bisa membawa mereka menjadi juara dalam 26 edisi Liga Inggris terakhir kecuali pada musim 2017-2018. Pasalnya, Manchester City menjadi juara musim itu dengan koleksi 100 poin.

Kendati kegagalan itu terasa amat menyakitkan tetapi Liverpool tetap pantas berbangga diri dengan pencapaiannya musim ini. Sebab, tidak semua tim bisa menunjukkan performa sebagus Liverpool.

Selain itu, pemain-pemain Liverpool pun panen penghargaan individu pada musim ini. Mohamed Salah dan Sadio Mane menyabet gelar top skor musim ini dengan koleksi 22 gol. Kemudian, Alisson Becker terpilih sebagai kiper terbaik musim ini setelah membuat 21 clean sheet.

Sebelumnya, Virgil van Dijk juga meraih penghargaan PFA Player of the Year pada dua minggu lalu. Ramainya penghargaan individu yang didapatkan para pemain Liverpool menunjukkan kualitas yang The Reds miliki pada musim ini.

Kualitas pemain yang dimiliki saat ini seharusnya memberikan Liverpool kepercayaan diri bahwa akan ada trofi yang hadir di Anfield Stadium dalam waktu dekat. Trofi itu bisa didapatkan Liverpool jika mengalahkan Tottenham Hotspur di partai puncak Liga Champions musim ini yang akan berlangsung di Stadion Wanda Metropolitano, Minggu 2 Juni 2019, dini hari WIB. Gelar juara Liga Champions bisa jadi obat untuk mengobati kegagalan Liverpool di kompetisi domestik.

