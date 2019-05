LIVERPOOL – Dua pemain Liverpool, yakni Divock Origi dan Georginio Wijnaldum, mungkin bisa dikatakan menjadi pahlawan The Reds –julukan Liverpool– saat berhasil mengalahkan Barcelona di leg II semifinal Liga Champions 2018-2019. Pasalnya kedua pemain itu masing-masing menciptakan dua gol untuk kemenangan 4-0 Liverpool pada laga yang berlangsung Rabu (8/5/2019) dini hari WIB tersebut.

Akan tetapi, banyak pihak yang menilai ada satu sosok penting lain yang juga dianggap layak disebut pahlawan Liverpool di kemenangan mereka atas Barcelona itu. Jadi sosok yang dimaksud adalah ballboy yang memberikan bola kepada Trent Alexander-Arnold sesaat sebelum gol keempat Liverpool terjadi.

The ball boy is the unsung hero for the winning goal!!! #LFCFCB #LFC #YNWA #Liverpool #ANFIELD pic.twitter.com/EuqZTw774E