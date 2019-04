MANCHESTER – Manchester United gagal meraih poin saat menjamu Manchester City di laga tunda Liga Inggris 2018-2019 dini hari tadi. Setelah melalui 90 menit pertandingan, The Red Devils –julukan Man United– tumbang 0-2.

Beberapa netizen menilai penyebab kekalahan Man United karena pelatih Ole Gunnar Solskjaer salah menurunkan strategi. Alih-alih menurunkan formasi 4-3-3 seperti biasa, pelatih asal Norwegia itu justru memainkan pola 1-1-1-1-3-3. Kok bisa?

. Good to see us popularise the 1-1-1-1-3-3 formation tonight, fire performance lads 🔥 pic.twitter.com/Eso79BFqna— tom (@McSauceBall) April 24, 2019