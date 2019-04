LIVERPOOL – Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, sadar dirinya kehabisan waktu untuk memenuhi janji kala datang ke Stadion Anfield, Oktober 2015. Pria asal Jerman itu lantas menegaskan bahwa dirinya harus meraih trofi dalam waktu dekat atau mungkin saja akan kehilangan pekerjaan.

Ketika resmi ditunjuk menangani Liverpool pada Oktober 2015, Jurgen Klopp berjanji untuk memenangi setidaknya satu trofi dalam empat tahun pertama menangani Si Merah. Faktanya, belum ada tambahan piala ke lemari trofi di Melwood, markas latihan klub, hingga musim lalu.

Padahal, Jurgen Klopp sukses membawa Liverpool ke tiga final berbeda, yakni Piala Liga, Liga Eropa, dan Liga Champions. Namun, semua berakhir dengan kegagalan. Lalu apa tanggapan sang pelatih ketika janji tersebut diungkit kembali?

“Banyak orang mengingatkan saya soal janji memberi trofi ketika menandatangi kontrak di sini. Memang belum terjadi. Kedua pihak, saya dan klub, punya komitmen kuat bahwa kami sama-sama mencoba segalanya untuk membuat klub ini sesukses mungkin. Berapa lama? Saya tidak tahu,” tutur Jurgen Klopp, mengutip dari Four Four Two, Minggu (21/4/2019).

“Saya cukup senang dengan posisi kami sekarang. Tentu bukan posisi akhir yang kami inginkan, tetapi melihat posisi di klasemen dan menjadi semifinalis Liga Champions dua musim beruntun, semuanya spesial. Kami tidak merasakan tekanan,” imbuh pelatih berusia 51 tahun itu.

Jurgen Klopp sadar kalau timnya butuh memenangkan empat pertandingan sisa di Liga Inggris 2018-2019, termasuk melawan Cardiff City, jika ingin menjadi juara. Laga Liverpool vs Cardiff City itu dapat Anda saksikan via live streaming di Okezone mulai pukul 21.30 WIB. Caranya mudah, Anda tinggal klik di sini.

(fmh)