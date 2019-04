MANCHESTER – Manchester United bertugas menjamu Barcelona dalam laga leg pertama babak perempafinal Liga Champions 2018-2019. Meski di atas kertas Barca lebih diunggulkan, namun mantan kapten mereka, Xavi Hernandez, menilai kalau kubu Setan Merah memiliki cukup potensi untuk menjebol gawang Blaugrana.

Menurut Xavi, di musim ini Barca tidak memiliki pertahanan yang cukup baik. Sepanjang musim kompetisi 2018-2019 berlangsung, Barca tercatat telah mengalami kebobolan sebanyak 44 kali. Jumlah tersebut menurut Xavi lebih banyak dari yang normalnya diperoleh Barca.

“Musim ini Barcelona telah kebobolan lebih banyak daripada yang biasanya bagi mereka dan itu akan memberi Manchester United harapan saya yakin. Dalam pertandingan seperti ini, Anda membutuhkan seorang pemimpin. Dan pemain seperti (Gerard) Pique perlu memastikan pemain lainnya tetap tenang. Dia telah memenangkan segalanya dan bisa menjadi pemimpin itu,” ujar Xavi, melansir dari Four Four Two, Rabu (10/4/2019).

Di sisi lan, Xavi juga melihat kondisi pertahanan Man United tak cukup bagus. Terlebih lagi, saat ini Setan Merah juga dipandangnya tidak memiliki sosok pemimpin yang mampu mengendalikan dan menenangkan tim. Hal itu dianggapnya menjadi ujian tersendiri bagi Man United.

“Ini bukan salah satu pertahanan hebat Manchester United - mereka tidak memiliki pemimpin hebat di tengah. Mereka perlu menampilkan salah satu performa terbaik mereka dalam bertahan musim ini jika ingin memiliki harapan untuk mendapatkan hasil melawan Barcelona,” tukas Xavi.

(fmh)