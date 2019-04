TURIN – Juventus selangkah lagi memastikan trofi Liga Italia 2018-2019, atau yang kedelapan secara beruntun. Bianconeri –julukan Juventus– semakin dekat dengan trofi setelah pada dini hari tadi, Napoli selaku pesaing utama Juventus dalam memperebutkan gelar mengalami kekalahan 1-2 dari Empoli.

Setelah melalui 30 pertandingan di Liga Italia 2018-2019, Juventus mengoleksi 81 angka, unggul 18 poin dari Napoli di posisi dua. Andai memenangi dua laga ke depan, Juventus otomatis akan meraih scudetto.

Meski begitu, Juventus bisa memastikan gelar lebih cepat. Bukan tak mungkin pada akhir pekan ini, Juventus akan merebut trofi Liga Italia ke-35 sepanjang sejarah berdirinya mereka. Akan tetapi, perhitungannya agak rumit.

Selain wajib menang atas AC Milan dalam laga yang digelar pada Sabtu 6 April 2019 malam WIB, Juventus harus melihat di laga lain, Napoli tumbang saat menjamu Genoa pada Senin 8 April 2019 dini hari WIB. Andai dua probabilitas di atas terjadi, Juventus akan merayakan gelar juara lewat layar kaca.

Hal itu karena laga Juventus vs Milan digelar lebih dulu ketimbang Napoli vs Genoa. Karena itu, skuad Juventus pun diyakini akan menyaksikan laga Napoli vs Genoa lewat layar kaca. Andai Juventus menang dan Napoli kalah akhir pekan ini, koleksi 84 poin milik Bianconeri tak dapat lagi dilewati Partenopei.

Benar, Napoli masih berpotensi menyamai perolehan poin Juventus andai memenangi tujuh laga ke depannya. Akan tetapi, Juventus unggul head-to-head atas Napoli setelah menang kandang dan tandang atas sang rival musim ini.

(Ram)