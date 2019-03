MANCHESTER – Pesepakbola legenda Manchester United, Andy Cole, memberi saran kepada eks timnya. Cole menyarankan manajemen Man United untuk segera mempermanenkan status pelatih caretaker Man United saat ini, Ole Gunnar Solskjaer.

Semenjak ditunjuk sebagai pelatih caretaker Man United pada Rabu 19 Desember 2019, Solskjaer memberikan angin positif kepada Paul Pogba dan kawan-kawan. Dalam kurun waktu tersebut, The Red Devils –julukan Man United– mengoleksi 14 menang, 2 imbang dan 3 kalah.

Berkat hasil di atas, Man United pun masih menjaga asa finis di empat Liga Inggris 2018-2019, dan berpeluang meraih trofi Liga Champions. Hingga melewati 30 pertandingan di Liga Inggris 2018-2019, Man United duduk di posisi lima dengan koleksi 58 angka, hanya terpaut dua poin dari Arsenal di tempat keempat.

BACA JUGA: Man United Gagal Lolos ke Liga Champions, De Gea Angkat Kaki

Sementara di Liga Champions, Man United telah melaju ke perempatfinal dan akan bersua Barcelona di fase tersebut. Bahkan di 16 besar, Man United menunjukkan kemapanan mereka dengan menyingkirkan klub kuat Paris Saint-Germain (PSG).

“Saya sangat terkesan. Saya pikir, Solskjaer telah mencoba membawa Man United bermain bagus seperti sedia kala, sepakbola atraktif, mencetak banyak gol dan menghibur. Saya berharap Solskjaer bisa dipermanenkan,” kata Cole mengutip dari Sportsmole, Kamis (28/3/2019).

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.— Manchester United (@ManUtd) March 28, 2019