PARIS – Hal tidak mengenakkan terjadi kelar pertandingan yang mempertemukan Paris Saint-Germain (PSG) kontra Manchester United di leg II babak 16 besar Liga Champions 2018-2019. Seperti diberitakan RMC Sport, megabintang PSG yakni Neymar Jr hampir memasuki ruang wasit untuk memprotes keputusan sang pengadil lapangan.

Neymar ingin melancarkan protes karena wasit Damir Skomina yang memimpin pertandingan, telah menggajar PSG hukuman penalti di pengujung pertandingan. Untungnya, aksi nekat Neymar tidak kesampaian.

Neymar’s face when Marcus Rashford smashed in that late penalty πŸ‘€πŸ˜‚πŸ˜‚ pic.twitter.com/3hNIlqorsc— talkSPORT (@talkSPORT) March 6, 2019