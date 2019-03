PARIS – Manchester United menampilkan performa gemilang kala mengalahkan tuan rumah Paris Saint-Germain (PSG) dengan skor 3-1 di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2018-2019. Hal tersebut nyatanya membuat pemain Man United, Paul Pogba, kegirangan hingga merecoki wawancara yang sedang dilakukan rekan setimnya.

Pogba tentunya bahagia karena Man United bisa keluar dari lubang jarum. Bagaimana tidak, pasalnya pada leg pertama yang dilangsungkan di Old Trafford, tim berjuluk Setan Merah itu tumbang dari PSG dengan skor 0-2. Selain harus mengejar ketertinggalan agregat 0-2 tersebut, Man United juga tak bisa diperkuat banyak pemain andalannya lantaran mengalami cedera.

Pogba sendiri tak bisa ikut bertanding di laga leg kedua karena ia harus menjalani hukuman kartu merah. Tak ayal, ketika rekan-rekannya bertanding di Parc des Princes, Pogba hanya bisa menyaksikan dari kursi penonton. Meski begitu, Man United nyatanya mampu tampil memukau. Dua gol dari Romelu Lukaku dan satu lainnya dari Marcus Rashford mengantarkan Setan Merah menuju perempatfinal.

Agregat akhir untuk pertandingan PSG kontra Man United adalah 3-3, namun Setan Merah unggul agresivitas gol tandang sehingga berhak lolos ke perempatfinal. Setelah laga, Rashford dan Lukaku yang menjadi pahlawan kemenangan Man United pun diwawancarai oleh BT Sport.

This is why we love football...



Paul Pogba crashes Rashford and Lukaku's interview 😂



🎙 @DesKellyBTS pic.twitter.com/tgOgiFcgsr— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 6, 2019