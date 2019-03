NAPLES – Cristiano Ronaldo menunjukkan kemarahannya di ruang ganti Stadion San Paolo. Hal itu saat kameramen televisi mengarahkan kameranya kepada Ronaldo yang sedang mengenakan kaos kaki jelang laga Napoli vs Juventus yang berlangsung pada Senin 4 Maret 2019 dini hari WIB.

Tahu dirinya disorot kamera saat hendak menggunakan kaos kaki, Ronaldo langsung bertindak. Pesepakbola 34 tahun itu langsung menginstruksikan sang kameramen untuk mengambil gambar ke area lain.

Cristiano Ronaldo is not happy to have his pre-match ritual disturbed pic.twitter.com/YJlk2iaDWw— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 3, 2019