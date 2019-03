LIVERPOOL – Kelar pertandingan yang mempertemukan Everton vs Liverpool (Derby Merseyside), Jurgen Klopp selaku pelatih The Reds –julukan Liverpool– mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ia mendapatkan tepukan sarkasme dari salah satu ballboy Everton bernama Charlie Callaghan.

Selain memberikan tepukan, Charlie terlihat juga mengungkapkan kata-kata kepada Klopp. Awalnya, banyak yang bertanya-tanya apa isi kalimat yang dilontarkan Charlie kepada Klopp, sehingga pelatih asal Jerman itu sempat tersenyum kesal.

Did that Everton ballboy just sarcastically clap Jurgen Klopp?! 🤦‍♂️🤣 pic.twitter.com/4cVQq4CDFh— Soccer AM (@SoccerAM) March 3, 2019