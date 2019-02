BARCELONA – Kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga, menarik perhatian saat timnya menghadapi Manchester City di final Piala Liga Inggris 2018-2019, Senin 25 Februari 2019 dini hari WIB. Saat itu, eks penjaga gawang Athletic Bilbao itu enggan ditarik keluar pelatih Chelsea, Maurizio Sarri.

Sarri bermaksud mengganti Kepa dengan Willy Caballero. Sebab, eks penjaga gawang Tim Nasional (Timnas) Spanyol U-21 itu ditengarai Sarri mengalami masalah pada hamstring-nya. Akan tetapi, Kepa pada akhirnya tetap turun hingga laga berakhir, yang mana Chelsea kalah 2-3 dari Man City via adu penalti.

Ternyata, kasus di atas bukanlah yang pertama. Bahkan, pemain sekaliber Lionel Messi pun sempat menolak diganti tepatnya di musim 2014-2015. Pada pekan kedelapan Liga Spanyol 2014-2015, Barcelona menjamu Eibar di Estadio Camp Nou.

Ketika pertandingan memasuki menit 75, pelatih Barcelona Luis Enrique berniat mengganti Messi dengan penyerang muda mereka, Munir El Haddadi. Akan tetapi, Messi menunjukkan gestur enggan digantikan pemain lain.

Lucho –sapaan akrab Enrique– sempat memprotes tindakan penolakan yang dilakukan Messi. Akan tetapi, pada akhirnya Enrique mengalah dan mengorbankan Neymar Jr untuk digantikan Munir.

Messi refuses to be substituted against Eibar .The two engaged in a war of hand-waving before Messi turned away his head, walking further up the field and ignoring his boss’ pleas. Enrique wanted resting messi for next match.#CHEMCI #sarri #KepaGate pic.twitter.com/I9018o3oaY— Rohan waghe (@waghe_rohan) February 25, 2019