LIVERPOOL – Fans Liverpool memerahkan tribun Stadion Anfield. Hal itu saat Liverpool menjamu Bayern Munich di leg I babak 16 besar Liga Champions 2018-2019 yang berlangsung di Stadion Anfield, Rabu (20/2/2019) dini hari WIB.

Sesaat jelang pemain Liverpool dan Bayern memasuki lapangan, suporter The Reds –julukan Liverpool– kompak menyanyikan lagu kebangsaan mereka, You’ll Never Walk Alone. Mereka tak sekadar menyanyi, namun juga hadir lengkap dengan berbagai atribut.

Bendera raksasa dan syal jadi beberapa atribut yang ditunjukkan mereka untuk memberikan dukungan kepada Sadio Mane dan kawan-kawan. Dukungan keras yang diberikan kepada Liverpool memang tidak menghasilkan kemenangan.

Setelah melewati 90 menit pertandingan, skor sama kuat 0-0. Meski begitu, Liverpool lebih piawai dalam membuat peluang di laga tersebut. Mohamed Salah dan kawan-kawan melepaskan dua shot on target, sedangkan para pemain Bayern tak mampu satu kali pun membuat tembakan tepat sasaran ke gawang Liverpool.

Selintas hasil imbang merupakan pencapaian yang buruk bagi Liverpool. Jika ditelisik lebih dalam, hasil 0-0 merupakan berkah tersendiri bagi tim asuhan Jurgen Klopp.

Sebab, saat bertandang ke markas Bayern pada leg II yang berlangsung pada Kamis 14 Maret 2019 dini hari WIB, Liverpool hanya perlu memaksa hasil 1-1, 2-2 dan seterusnya. Liverpool akan lolos ke perempatfinal karena unggul agresivitas gol tandang.

(Ram)