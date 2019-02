DARI delapan pertandingan yang direncanakan digelar di leg I babak 16 besar Liga Champions 2018-2019, sebanyak enam di antaranya sudah selesai dilangsungkan. Sebanyak empat laga menghasilkan pemenang, sedangkan dua pertandingan lain berakhir imbang.

Ternyata, ada yang unik dari jalannya laga tersebut. Disebut unik karena tidak ada tim yang sanggup mencetak gol di 45 menit pertama pertandingan!

Hal itu meliputi pertandingan yang mempertemukan Ajax Amsterdam vs Real Madrid, Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG), Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund, AS Roma vs FC Porto, Olympique Lyon vs Barcelona dan Liverpool vs Bayern Munich.

Empat pertandingan yang disebut pertama memang ditemukan tim pemenang. Madrid menang 2-1 atas Ajax, PSG menumbangkan Man United 2-0, Tottenham menghancurkan Dortmund 3-0 dan Roma menaklukkan Porto 2-1.

Akan tetapi, semua gol di atas baru tercipta di babak kedua! Bagaimana dengan hasil laga Liverpool vs Bayern dan Lyon vs Barcelona? Empat tim tersebut gagal mencetak gol di 90 menit pertandingan.

Karena itu, menarik menanti dua laga leg I 16 besar Liga Champions 2018-2019 yang berlangsung dini hari nanti. Atletico Madrid akan menjamu Juventus dan Schalke 04 vs Manchester City.

Diprediksi, laga Schalke vs Man City akan memecahkan paceklik gol di babak pertama. Hal itu karena Man City asuhan Josep Guardiola memiliki daya ledak luar biasa. Bahkan di Liga Inggris musim ini saja, Sergio Aguero dan kawan-kawan tercatat sudah dua kali mencetak gol ketika pertandingan belum genap satu menit.

(Ram)