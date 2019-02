MILAN – Pelatih AC Milan, Gennaro Gattuso, menilai kalau pemainnya, Suso Fernadez, layak mendapat pembaruan kontrak dari pihak manajemen klub. Pasalnya, winger berpaspor Spanyol itu dinilai telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan Milan sejauh ini.

Kontrak Suso bersama Milan sejatinya masih akan bertahan hingga 30 Juni 2022. Kendati demikian, saat ini Suso tengah menjadi bidikan sejumlah klub besar Eropa, seperti Arsenal dan Tottenham Hotspur. Maka dari itu, untuk membuat Suso tetap bertahan, salah satu caranya adalah dengan melakukan pembaruan kontrak.

Sepanjang musim 2018-2019 berlangsung, Suso menjadi salah satu pemain yang krusial bagi Milan. Sejauh ini, winger 25 tahun itu menjadi pemain Milan yang memiliki jumlah assist terbanyak, yakni delapan kali. Adapun klausul penebusan untuk Suso saat ini adalah 40 juta euro atau sekira Rp639 miliar.

Meski Gattuso menilai Suso layak mendapat pembaruan kontrak, namun ia menyerahkan keputusan tersebut kepada pihak manajemen. Sejak memasuki 2019, Suso memang belum menampilkan performa sebagus paruh pertama musim. Menurut Gattuso, hal itu terjadi lantaran Suso baru sembuh dari cedera.

“Pekerjaan saya adalah melatih, saya bukan agen atau direktur olahraga. Dia pantas mendapat perpanjangan kontrak, namun itu tergantung pada manajemen. Ada rasa hormat yang besar terhadap Suso dan dia banyak berkontribusi pada tim. Dia segera membuat dirinya bisa tampil kembali setelah cedera kaki," ujar Gattuso, mengutip dari Four Four Two, Sabtu (16/2/2019).

