AMSTERDAM – Dalam beberapa waktu belakangan, bek Real Madrid, Marcelo Vieira, santer dikabarkan akan meninggalkan klubnya tersebut di akhir musim. Akan tetapi, kabar tersebut lekas dibantah Marcelo. Bek berpaspor Brasil itu menegaskan, ia baru akan meninggalkan Madrid jika pihak klub merasa sudah tidak membutuhkan jasanya lagi.

Spekulasi mengenai kepindahan Marcelo menguat lantaran di musim kompetisi 2018-2019, ia terbilang jarang dimainkan. Di pentas Liga Spanyol misalnya, dari 23 pertandingan yang telah dilakoni Madrid, Marcelo baru tampil sebanyak 12 kali. Selain itu, Marcelo memang sedang mengalami penurunan performa jika dibandingkan musim-musim sebelumnya.

Bek berusia 30 tahun itu menerangkan kalau ia sebenarnya masih percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kondisi fisiknya bagus. Akan tetapi, ia kini membutuhkan menit bermain guna meningkatkan performanya ke bentuk semula.

“Jika saya ada dalam daftar pemain yang ingin dijual, maka mereka (klub lain) dapat membeli saya. Saya percaya pada diri saya sendiri, dalam pekerjaan saya, namun jika suatu hari tiba ketika Real Madrid tidak menginginkan saya, saya akan pergi. Saya akan sedih, namun saya akan pergi. Meski begitu, saya yakin saya tidak akan ditendang keluar,” ungkap Marcelo, mengutip dari Four Four Two, Rabu (13/2/2019).

“Level yang saya tunjukkan sulit dipertahankan. Saya sedikit di bawah level itu saat ini. Tetapi, karier saya sudah seperti itu, beberapa penurunan kecil, dan sayangnya musim ini saya mengalami tiga cedera dalam dua bulan. Saya mengalami periode sulit dalam sepakbola dan di dalam klub, namun fase itu sudah berakhir sekarang. Saya harus bermain untuk kembali ke bentuk semula,” pungkas Marcelo.

(fmh)