PARIS – Sebagai salah satu kekuatan sepakbola baru di tanah Eropa, Paris Saint-Germain (PSG), tengah mencoba mengukirkan sejarahnya dengan cara menjuarai Liga Champions. Menurut salah satu pemain mereka, Kylian Mbappe, hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil lantaran PSG disebutnya memiliki skuad yang solid.

Sejak diakuisisi oleh taipan asal Qatar, Nasser Al-Khelaifi pada 2011, PSG sejatinya terus berbenah untuk menjadi tim sepakbola yang disegani di Eropa. Dengan sokongan dana berlimpah, mereka pun merekrut para pemain top dunia. Tak ayal, kini PSG memiliki skuad bertabur bintang. Sebut saja nama-nama seperti Neymar da Silva, Edinson Cavani, hingga Thiago Silva.

PSG pun telah mendominasi Liga Prancis sejak kedatangan Al-Khelaifi. Kendati begitu, Les Parisiens masih belum bisa menaklukkan Eropa. Dalam dua musim terakhir PSG bahkan harus tumbang di babak 16 besar. Meski begitu, Mbappe percaya bahwa akan tiba masanya bagi PSG untuk bisa berjaya di Eropa, karena timnya disebut telah memiliki modal berharga, yakni skuad mumpuni.

“Itu tidak mudah, kami harus terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Saya pikir waktu kami akan datang, namun kami harus mewujudkannya tanpa mencoba untuk pergi terlalu cepat. Saya pikir untuk memenangkan sesuatu ada pesanan sesuai dengan yang Anda butuhkan untuk menghormati sesuatu. Jika kami terus berjalan seperti sekarang ini, maka waktunya akan tiba," ujar Mbappe, menukil dari Four Four Two, Sabtu (9/2/2019).

"Anda harus memenangkan Liga Champions di lapangan, jadi itu tergantun pada kami di tim untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami menciptakan skuad yang sangat solid dan saya pikir itu terbukti. Sekarang kami harus terus maju. Kami berkembang, menjadi lebih baik dan bekerja setiap hari. Kami harus terus maju,” pungkas Mbappe.

(fmh)