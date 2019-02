MADRID – Minimnya menit bermain pasti membuat pesepakbola profesional kesal. Rasa frustrasi tersebut akhirnya hinggap pada Isco Alarcon. Gelandang Real Madrid tersebut mengungkapkan kekecewaannya kepada pelatih Santiago Solari lewat akun Twitter.

Nasib pemain berusia 26 tahun itu seperti bertolak belakang sejak Real Madrid memecat Julen Lopetegui. Isco masih belum tampil sejak awal di Liga Spanyol 2018-2019 sejak akhir Oktober lalu, atau ketika Lopetegui dipecat oleh Real Madrid.

Mantan pemain Malaga itu juga tak turun saat Real Madrid menahan imbang Barcelona 1-1 di leg I Semifinal Copa Del Rey walau terdaftar sebagai pemain cadangan. Kondisi tersebut membuat Isco tak tahan lagi untuk menumpahkan kekesalannya lewat media sosial mendengar komentar mantan pemain Real Madrid, Ruben De la Red.

“Saya sepakat dengan De la Red, tetapi ketika Anda tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan rekan-rekan setim, tentu situasi tersebut mengubah banyak hal,” cuit Isco lewat akun Twitter, dinukil dari Four Four Two, Jumat (8/2/2019).

“Namun, saya selalu bekerja keras dan berjuang ketika kesempatan datang! Hala Madrid!” imbuh pemain bernomor punggung 23 itu.

De la Red sebelumnya mengatakan, Real Madrid bukan sebuah klub yang ingin menunggu seseorang tampil bagus. Karena itu, setiap pemain yang tidak menampilkan permainan terbaik sudah pasti tersisih mengingat pemain lain selalu bisa mengisi kekosongan.

