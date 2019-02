TURIN – Gelandang Juventus, Emre Can, mengungkapkan bahwa di musim ini timnya sangat berambisi untuk bisa memenangkan gelar juara Liga Champions. Terlebih lagi, musim ini Juve akan dibantu dengan servis dari salah satu pemain terbaik dunia, Cristiano Ronaldo. Can pun berharap keinginannya untuk bisa mengangkat piala si Kuping Besar bisa terwujud.

Can dan Ronaldo sebenarnya saling bertarung di final Liga Champions 2017-2018. Sayangnya, kala itu Liverpool yang dibela Can harus takluk 1-3 dari Real Madrid-nya Ronaldo. Meski begitu, Can tak menaruh dendam pada CR7. Gelandang berpaspor Jerman itu justru senang karena kini ia bisa setim dengan Ronaldo, yang sudah cukup sering memenangkan Liga Champions.

“Sangat menyenangkan bermain dengan Ronaldo, semua orang ingin memiliki dia di tim mereka. Dia seorang juara di lapangan dan orang yang sangat baik. Kami semua belajar banyak darinya. Tahun lalu saya kalah di final Liga Champions melawannya, tahun ini saya ingin memenangkannya bersamanya,” ungkap Can, mengutip dari Express, Jumat (8/2/2019).

Untuk bisa menjuarai Liga Champions musim ini, Juve lebih dulu harus melewati hadangan Atletico Madrid di babak 16 besar. Can pun menilai laga melawan Atletico tersebut tak akan berjalan mudah. Pasalnya, Atletico dinilai memiliki pertahanan yang tangguh.

“Atletico Madrid? Ini akan sangat sulit. Mereka adalah salah satu lawan terkuat yang bisa kami dapatkan. Mereka bertahan dengan sangat baik dan sulit untuk bermain melawan mereka, namun kami adalah Juventus dan kami harus percaya pada diri sendiri. Para penggemar tidak sabar menunggu kami untuk memenangkan trofi,” terang Can.

(fmh)