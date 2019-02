MADRID – Kapten Real Madrid, Sergio Ramos, memiliki tugas baru sejak musim kompetisi 2018-2019, yakni sebagai eksekutor penalti utama Los Blancos. Peran itu dipegang Ramos lantaran Cristiano Ronaldo hengkang ke Juventus pada bursa transfer musim panas 2018. Kendati begitu, Ramos nyatanya senang memainkan perannya tersebut.

Seperti diketahui, sebelum ini Ronaldo selalu menjadi penendang penalti utama bagi Madrid. Maklum saja, selain memiliki tendangan yang kencang dan akurasi tepat, CR7 juga mampu melakukan eksekusi penalti dengan tenang. Meski demikian, kemampuan yang dimiliki Ramos nyatanya tidak kalah bagusnya.

Saat Ronaldo masih berada di Madrid, Ramos pernah membeberkan bahwa eksekutor utama bagi Los Blancos adalah CR7. Akan tetapi, kalau CR7 tidak ada di lapangan, maka yang maju menjadi eksekutor adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, selama ini Ramos memang sudah dipersiapkan untuk menjadi algojo penalti Madrid selain Ronaldo.

Teranyar, Ramos melakukan tendangan panenka saat mengeksekusi penalti di laga melawan Girona dalam lanjutan Copa del Rey 2018-2019. Menanggapi hal tersebut, Ramos mengatakan kalau ia sama sekali tidak bermaksud menyinggung Ronaldo atau siapa pun dengan tendangan panenkanya itu.

“Saya mengambil peran itu setelah kepergian Cristiano dan saya senang melakukannya. Tendangan itu (panenka) adalah cara saya untuk mengambilnya, namun saya tidak pernah ingin menyinggung kolega," ungkap Ramos, menyadur dari Four Four Two, Selasa (5/2/2019).

(fmh)