LONDON – Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, membela diri dari serangan-serangan yang menyebutnya gagal memperbaiki kinerja Harry Kane dan kawan-kawan. Pria asal Argentina itu menyebut tuntutan orang-orang terhadap Spurs kini justru berubah dengan kehadirannya.

Sebagaimana diketahui, harapan Tottenham Hotspur untuk mengakhiri musim dengan trofi baru saja kandas usai tersingkir dari semifinal Piala Liga Inggris 2018-2019. Asa untuk meraih trofi kini hanya tinggal di Piala FA, Liga Inggris, dan Liga Champions 2018-2019.

(Baca juga: Cech Kecewa Arsenal Disingkirkan Man United dari Piala FA)





Piala FA merupakan kompetisi paling realistis untuk menyabet trofi. Jika gagal lagi, maka berbagai macam tuduhan akan terus mengarah kepada Pochettino. Mantan pelatih Southampton itu tidak heran karena tuntutan orang-orang kepada Tottenham Hotspur semakin tinggi.

“Saya ingat ketika tiba di sini mereka bertanya bagaimana caranya kami mempertahankan pemain-pemain terbaik jika tidak bermain di Liga Champions atau tidak mencapai kompetisi itu?” ujar Mauricio Pochettino, dilansir dari Four Four Two, Sabtu (26/1/2019).

“Sekarang pertanyaannya berganti: bagaimana kami bisa menahan para pemain terbaik di sini jika tidak memenangi trofi,” imbuh pria berusia 46 tahun itu.

Tottenham Hotspur akan menghadapi laga yang tidak enteng di babak keempat Piala FA 2018-2019. Sebab, mereka harus bertandang ke markas sesama kontestan dari Liga Primer, yakni Crystal Palace, pada Minggu 27 Januari 2019 malam WIB.

(fmh)