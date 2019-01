MANCHESTER – Penyerang Manchester City, Sergio Aguero, tercatat sebagai pemain yang paling banyak mencetak gol ke gawang anggota The Big Six (Liverpool, Man City, Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal dan Manchester United). Pencatatan ini dihitung per musim 2011-2012, atau musim perdana Aguero mendarat di Stadion Etihad setelah didatangkan dari Atletico Madrid.

Bahkan bisa dibilang, Aguero sangat-sangat produktif ketimbang pesepakbola lain. Penyerang berpaspor Argentina itu tercatat 37 kali mengoyak jala gawang Liverpool dan kawan-kawan.

Berada di urutan kedua ada Harry kane dengan koleksi 21 gol, Wayne Rooney (20), Robin van Persie (18) dan Eden Hazard (17). Sekarang yang jadi pertanyaan, klub mana yang paling sering dibobol mantan anak menantu Diego Maradona itu?

BACA JUGA: Cetak 4 Gol dalam 23 Pertandingan, Firmino Menggila di 2 Laga Terkini

Jawabannya adalah Tottenham Hotspur. Dari 13 pertemuan kontra The Lilywhites –julukan Tottenham, Aguero mengemas 10 gol! Di bawah Tottenham ada Man United yang delapan kali dibobol penyerang bertubuh gempal tersebut.

Sementara itu, gol ke-37 kontra anggota The Big Six terjadi dini hari tadi. Hal itu saat Man City menang 2-1 atas Liverpool di pekan ke-21 Liga Inggris 2018-2019. Aguero membuka keunggulan Man City setelah sepakan keras kaki kirinya gagal ditahan kiper Liverpool, Alisson Becker.

Berkat kemenangan atas Liverpool, Man City pun kembali membuka jalan untuk merebut gelar juara Liga Inggris 2018-2019. Hingga pekan ke-21, tim asuhan Josep Guardiola duduk di posisi dua dengan koleksi 50 angka, terpaut empat poin dari Liverpool di puncak klasemen.

Berikut rincian gol Aguero konta anggota The Big Six:

Tottenham Hotspur = 10

Manchester United = 8

Liverpool = 7

Chelsea = 7

Arsenal = 5

(Ram)