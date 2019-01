Juara Piala Dunia klub 2018, Madrid Dapat Guard of Honour dari Villarreal

VILLARREAL – Real Madrid yang baru saja berhasil meraih gelar juara Piala Dunia Klub 2018 pada Sabtu 22 Desember 2018, dipastikan akan mendapatkan guard of honour dari Villarreal pada pertemuan mereka di laga lanjutan Liga Spanyol, Jumat 3 Januari 2019. Villarreal melakukan hal itu karena menghormati Madrid yang berhasil menjuarai kompetisi tersebut.

Apa yang dilakukan Villarreal itu patut diacongin jempol. Pasalnya pada musim lalu, Barcelona justru menolak memberikan guard of honour kepada Sergio Ramos dan kawan-kawan karena mereka merasa tidak mengikuti kompetisi tersebut. Jadi di pertandingan pada Sabtu 23 Desember 2017 lalu, Blaugrana –julukan Barcelona– tak melakukan pengawalan kepada para pemain Madrid yang keluar dari lorong stadium.

Lalu mengapa Villarreal tetap melalukan guard of honour kepada Madrid padahal mereka juga tak berpartisipasi di Piala Dunia Klub 2018? Jawabannya adalah The Yellow Submarine –julukan Villarreal– melakukan hal itu karena menghormati sejarah yang sudah ada, di mana setiap klub yang berhasil menjadi juara di suatu kompetisi, maka mereka layak mendapatkan sebuah pengawalan ketika masuk ke lapangan atau guard of honour.

Pada musim lalu, tepatnya ketika Liga Spanyol 2017-2019 masih bergulir, Villarreal juga melakukan guard of honour kepada Barcelona. Tim asuhan Luis Garcia itu memberikan penghormatan tersebut karena Lionel Messi dan kawan-kawan menjadi jawara Liga Sapnyol musim itu.

Akan tetapi sebenarnya yang harus melakukan itu bukanlah Villarreal, namun sepatutnya adalah Madrid. Namun Madrid yang saat itu masih dilatih oleh Zinedine Zidane enggan melakukan guard of honour kepada Barcelona. Banyak yang mengira bahwa Madrid melakukan itu lantaran ingin membalas dendam atas perbuatan Barcelona yang tidak memberikan mereka pengawalan ketika menjuara Piala Dunia Klub 2017.

(RNR)