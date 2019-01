Tak Kunjung Perpanjang Kontrak, Spurs Terancam Kehilangan Eriksen

CARDIFF – Tottenham Hotspur semakin terancam kehilangan salah satu gelandangnya, yakni Christian Eriksen, pada musim ini. Pasalnya, sang pemain diketahui tak juga memperpanjang kontrak bersama Tottenham.

Keadaan ini diamini oleh sang pelatih, Mauricio Pochettino. Usai Tottenham menaklukkan Cardiff City 3-1 dalam pekan ke-21 Liga Inggris 2018-2019 yang berlangsung pada Rabu (2/1/2019) dini hari WIB, Pochettino mengatakan bahwa tak ada perkembangan apa pun terkait masa depan Eriksen di Wembley Stadium. Bahkan, ia mengaku tak ada kabar baik sampai saat ini.

Meski masa depan pemain berpaspor Denmark tersebut masih abu-abu, Pochettino tidak merasa khawatir. Pelatih berpaspor Argentina tersebut bisa tetap tenang menghadapi situasi yang masih belum jelas ini.

"Saya tidak punya berita baru (untuk kontrak Eriksen). Ungkapan yang tepat adalah tidak ada kabar baik. Dalam hal ini, saya tidak tahu. Tidak ada kabar bagus soal itu," ujar Pochettino, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Rabu (2/1/2019).

Dengan kondisi ini, rumor kepergian Eriksen dari Tottenham tentu saja semakin menguat. Pasalnya, sejumlah klub papan atas dunia memang tengah mengincar sosok pemain berusia 26 tahun itu, salah satu yang paling intens mendekati ialah Real Madrid. Ketertarikan Los Blancos –julukan Madrid– sebenarnya telah ditunjukkan sejak bursa transfer musim panas 2018, sayang saat itu mereka gagal membujuk Tottenham untuk melepas pemain andalannya tersebut.

(dji)