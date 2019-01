Pochettino Tak Peduli dengan Hasil Laga Man City vs Liverpool

CARDIFF – Pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, turut mengomentari laga sengit yang bakal tersaji di ajang Liga Inggris 2018-2019 pada pekan ini dengan mempertemukan Manchester City vs Liverpool. Pochettino mengaku tak peduli dengan hasil pada laga tersebut.

Tentu saja, ada alasan khusus atas sikap Pochettino. Pelatih berpaspor Argentina itu mengaku tak mau memikirkan terkait hasil yang diraih pada laga Man City vs Liverpool lantaran ingin menikmati permainan dari kedua tim. Karena itu, dirinya akan bersikap netral dan tidak memihak tim mana pun untuk memenangkan laga yang berlangsung pada Jumat 4 Januari 2019 dini hari WIB di Etihad Stadium tersebut.

Hal ini dilakukan Pochettino, meski hasil pada laga itu bakal memberi pengaruh besar terhadap posisi yang ditempati oleh Spurs di klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019. Jika Liverpool berhasil menaklukkan Man City, The Lilywhites –julukan Tottenham– bakal menempati posisi kedua di klasemen. Tetapi, ternyata Man City yang berhasil menaklukkan Liverpool, posisi Tottenham bakal tergeser ke tempat ketiga.

Kini, Tottenham sendiri tengah bertengger di posisi kedua dengan torehan 48 poin. Posisi ini mereka tempati setelah berhasil menaklukkan Cardiff City 3-0 pada pekan ke-21 Liga Inggris 2018-2019 yang berlangsung Rabu (2/1/2019) dini hari WIB.

"Saya pikir kami akan menontonnya. Di negara ini, semua orang akan menonton pertandingan, tetapi saya akan berada dalam posisi netral dan mencoba menikmati permainan. Saya tidak peduli dengan hasilnya, saya hanya ingin menikmati tontonan dan permainan,” ujar Pochettino, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Rabu (2/1/2019).

(dji)