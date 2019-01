Solskjaer Yakin Bisa Hidupkan Kembali Alexis Sanchez

MANCHESTER – Polesan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United tengah menuai puja-puji. Betapa tidak, Si Pembunuh Berwajah Bayi seakan mampu membangkitkan performa Paul Pogba dan sejumlah pemain lain yang tidak mampu tampil maksimal saat ditangani Jose Mourinho.

Tangan dingin sang manajer interim patut diacungi jempol karena Pogba mampu mencetak empat gol dari dua laga terakhir. Apalagi, Solskjaer juga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari Romelu Lukaku yang langsung mencetak gol lagi usai diberikan cuti sementara oleh pihak klub.

Kebangkitan yang sama juga diharapkan terjadi pada Alexis Sanchez. Pemain berpaspor Cile itu kurang menggigit sejak hengkang dari Arsenal pada Januari 2018. Solskjaer yakin, pemain bernomor punggung tujuh itu akan jadi aset besar buat Man United.

“Saya yakin Alexis adalah seorang pemain yang akan mengambil manfaat dari permutasi posisi, rotasi, pergerakan, dan juga peluang-peluang yang tercipta,” urai Ole Gunnar Solskjaer, dilansir dari Four Four Two, Selasa (1/1/2019).

“Jika kami bisa menciptakan banyak peluang dan bergerak di sepertiga akhir lapangan, Alexis Sanchez akan menjadi aset besar buat kami,” imbuh pria berusia 46 tahun itu.

Statistik Sanchez sejak berkostum Man United sungguh memprihatinkan. Pemain berusia 30 tahun itu baru mencetak tiga gol dari 22 kali tampil untuk Setan Merah di seluruh kompetisi sejak paruh musim 2017-2018.

(fmh)