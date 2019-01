Solskjaer Pastikan Sanchez Ambil Bagian saat Jumpa Newcastle

MANCHESTER – Sayap serang Manchester United, Alexis Sanchez, siap kembali saat Setan Merah bertandang ke Stadion Saint James’ Park, Newcastle, Kamis 3 Januari 2019 dini hari WIB. Kepastian itu diperoleh dari pernyataan Manajer interim Man United, Ole Gunnar Solskjaer.

Pria asal Norwegia itu sebelumnya mengatakan Sanchez siap diturunkan saat menjamu Bournemouth. Akan tetapi, nama pria asal Cile itu tidak muncul di daftar susunan 11 pemain awal serta cadangan. Ole mengaku keputusan berat harus diambilnya demi mengatur kebugaran sang pemain.

Alexis Sanchez memang sudah tidak turun sejak akhir November 2018 akibat cedera. Ia baru kembali berlatih dalam sepekan terakhir sehingga kebugarannya masih diragukan. Akan tetapi, Solskjaer memastikan kalau pemain bernomor punggung tujuh itu akan dilibatkan dalam laga kontra Newcastle.

“Dia benar-benar mengejar target untuk bugar. Dia selalu ingin bermain, sebuah karakter pekerja keras yang bagus,” ujar Ole Gunnar Solskjaer, dilansir dari Four Four Two, Selasa (1/1/2019).

“Alexis sudah menjalani latihan yang sangat bagus dalam beberapa hari terakhir. Dia sebenarnya sangat ingin terlibat saat jumpa Bournemouth, tetapi kami harus mengatur kebugarannya. Dia sudah menepi selama satu bulan. Dia akan terlibat di laga kontra Newcastle,” imbuh pria berjuluk Si Pembunuh Berwajah Bayi itu.

Ole Gunnar Solskjaer sejauh ini menikmati start yang sempurna sebagai manajer interim Man United. Ia menyabet tiga kemenangan dari tiga partai pertama dengan skor-skor yang cukup telak.

