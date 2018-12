Hadapi Liverpool, Kompany: Man City Akan Kerahkan Segalanya!

SOUTHAMPTON – Kapten Manchester City, Vincent Kompany, bakal mengerahkan kemampuan terbaiknya kala berhadapan dengan Liverpool pada Jumat 4 Januari 2018 dini hari WIB. Hal ini dilakukan demi menjaga asa Man City untuk merebut gelar juara Liga Inggris 2018-2019.

Big match memang bakal tersaji pada pekan ke-21 Liga Inggris 2018-2019 dengan mempertemukan dua klub teratas musim ini, yakni Man City dan Liverpool. Persiapan yang matang terus dilakukan kedua tim untuk melakoni pertandingan tersebut lantaran kemenangan jadi target utama.

Man City sendiri begitu mengharapkan kemenangan pada laga tersebut demi mempertipis jarak dengan Liverpool yang kini unggul tujuh poin dari mereka. Kompany pun optimis bisa merealisasikan harapan tersebut saat bersua tim asuhan Jurgen Klopp di Etihad Stadium. Hal ini diyakini Man City telah berhasil bangkit dari keterpurukan yang menghantui mereka pada dua laga beruntun.

Kemenangan atas Southampton pada pekan ke-20 Liga Inggris 2018-2019 yang digelar Minggu 30 Desember 2018 malam WIB pun bakal dijadikan modal berharga Man City. Karena itu, Kompany memastikan bahwa timnya siap menghadapi ketangguhan Liverpool.

"Kami telah memulai kembali. Kami memiliki empat kompetisi untuk dimainkan di musim yang luar biasa ini. Hari ini adalah langkah ke arah yang benar. Kami akan menghadapi laga selanjutnya dengan pikiran yang sama, kami hanya ingin menang," ujar Kompany, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Senin (31/12/2018).

"Kami harus siap untuk bertarung dan siap untuk membawanya kepada mereka(Liverpool) dan mencoba untuk menang. Kami harus bisa mengerahkan segalanya untuk pertandingan itu,” tukasnya.

