Kompany Girang Tren Negatif Man City Akhirnya Terhenti

SOUTHAMPTON – Kapten Manchester City, Vincent Kompany, merasa lega karena tren negatif timnya telah terhenti di pekan ke-20 Liga Inggris 2018-2019 yang digelar Minggu 30 Desember 2018 malam WIB. Pada laga itu, Man City memastikan diri meraih poin penuh karena membungkam tuan rumah Southampton dengan skor 3-1.

Kemenangan pada laga itu memang begitu berarti bagi Man City. Sebab, torehan yang buruk harus mereka alami pada dua pertandingan sebelumnya. Mimpi buruk Man City dimulai kala menjamu Crystal Palace di Etihad Stadium. Mereka harus menanggung malu di hadapan publiknya sendiri lantaran takluk dengan skor 2-3.

Kemudian, tren negatif berlanjut kala Kompany dan kawan-kawan bertandang ke markas Leicester City, King Power Stadium. Pada laga itu, Man City gagal kembali membawa poin karena takluk 1-2. Alhasil, mereka harus turun satu peringkat ke tempat ketiga di klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019.

Beruntung, tren negatif tersebut tak kembali berlanjut ke laga kontra Southampton. Pada pertandingan itu, tim asuhan Josep Guardiola berhasil bangkit sehingga kini dapat bertengger di posisi kedua dengan 47 poin. Hasil inilah yang membuat Kompany merasa lega dan bahagia. Kini, dirinya bertekad mempertahankan tren positif tersebut ke laga-laga selanjutnya.

"Itu lebih dari sekadar hasil. Ini tentang cara kami bermain. Kami tidak fokus pada hal lain selain kinerja kami. Kami harus lapar dan agresif. Performa kami sangat luar biasa, kami bermain agresif dan ini sangat menggembirakan,” ujar Kompany, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Senin (31/12/2018).

“Kebanggaan kami sempat rusak sepekan ini, tapi kami punya segalanya untuk bermain baik hari ini. Itulah yang sangat kami butuhkan,” tukasnya.

