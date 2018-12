Leonardo Tegaskan AC Milan Takkan Pecat Gattuso

MILAN – Hasil buruk yang diperoleh AC Milan dalam beberapa pertandingan terakhir memunculkan kabar kalau pelatih mereka, Gennaro Gattuso, sedang di ambang pemecatan. Kendati demikian, rumor tersebut lekas dibantah oleh Direktur Olahraga AC Milan, Lenoardo Araujo, yang menegaskan kalau status Gattuso aman.

Sebelum ini, sejumlah nama pelatih yang saat ini sedang menganggur sempat dikaitkan dengan Milan, dari mulai Antonio Conte hingga Arsene Wenger. Akan tetapi, Leonardo menjelaskan kalau pihak manajemen tidak pernah berpikir untuk mengganti Gattuso, karena dianggap masih berada di jalur yang tepat.

Target Milan di musim kompetisi 2018-2019 sejatinya adalah finis di jajaran empat besar Liga Italia, sehingga bisa tampil di Liga Champions musim depan. Saat ini, Milan berada di posisi keenam dengan raihan 28 poin, terpaut tiga angka dari Lazio yang berada di tempat keempat. Maka dari itu, manajemen menilai kalau target Milan menggapai Liga Champions masih realistis dan Gattuso bisa melakukannya.

“Kami tidak pernah berpikir untuk mengganti Gattuso. Kami dapat menyangkal situasi umum ini. Milan memulai dengan terburu-buru tahun ini, dan kami berusaha memperbaiki situasi yang dimulai dengan cara itu. Kami sedang mengejar tujuan kami, yaitu untuk menyelesaikan di empat besar. Sekarang kita di sana, dan pesimisme soal Rino harus diperbaiki,” jelas Lenardo, menyadur dari Four Four Two, Sabtu (29/12/2018).

"Para pemilik tahu situasinya, dan kami membutuhkan semua orang untuk bekerja sama dan bersatu. Kami perlu sedikit pemahaman untuk memperbaiki situasi ini, kami tidak akan membeli 10 pemain dan tiba-tiba memperbaiki semuanya. Tidak ada rencana untuk mengganti Gattuso, dan Milan belum menghubungi (pelatih lain) siapa pun," lanjutnya.

