Lovren Nilai Skuad Liverpool Sudah Sempurna

LIVERPOOL – Keberhasilan Liverpool memuncaki klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019 tentunya tak bisa dilepaskan dari performa apik yang ditunjukkan para pemain The Reds. Dapat dibilang, pada musim ini para pemain Liverpool tampil memuaskan di semua lini. Bahkan, bek Liverpool, menilai kalau musim ini The Reds memiliki komposisi skuad yang sempurna.

Jika dibandingkan dengan musim lalu, performa Liverpool jelas jauh berbeda. Pada musim lalu, Liverpool memang sudah memiliki lini serang mematikan, namun sektor pertahanan mereka terbilang keropos dan cukup mudah dibobol. Kendati begitu, hadirnya Virgil van Dijk di lini belakang dan Alisson Becker di bawah mistar gawang telah mengubah banyak hal.

Selain kemampuan para pemain Liverpool yang terbilang oke, Lovren juga memandang skuad The Reds saat ini dihuni oleh para penggawa berpengalaman, sehingga membawa mentalitas yang bagus. Saat ini, Lovren menerangkan bahwa fokus Liverpool hanya satu, yaitu memenangkan pertandingan demi pertandingan.

“Saya pikir pengalaman. Ada cukup banyak pemain masih di sini dan itu seperti puzzle, Anda hanya perlu mendatangkan pemain-pemain yang kurang dan sekarang saya pikir itu menjadi perpaduan yang sempurna. Anda merasa bahwa di dalam skuad, seperti itulah seharusnya,” terang Lovren, menyadur dari Four Four Two, Jumat (28/12/2018).

“Selalu ada sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun, namun saya pikir sekarang kami memiliki segalanya (sudah lengkap). Tapi, itu tidak berarti apa-apa. Bahkan Man City memiliki di setiap posisi dua pemain top,” lanjut Lovren.

