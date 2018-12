Spalletti Minta Suporter Inter Ubah Perilaku Rasis

MILAN – Pelatih Inter Milan, Luciano Spalletti, mengakui nyanyian rasis dari publik Stadion Giuseppe Meazza terhadap bek Napoli, Kalidou Koulibaly, tidak seharusnya terjadi. Pria berkepala plontos itu lantas menyerukan agar pemangku kepentingan di sepakbola Italia segera berbenah.

Sebagaimana diberitakan, suara-suara mirip lenguhan monyet terdengar dari penjuru Stadion Giuseppe Meazza dengan target Kalidou Koulibaly. Provokasi suporter Inter memang berhasil karena pemain belakang asal Senegal itu tampil kacau dan dihukum kartu merah oleh wasit.

Spalletti mengaku kecewa dengan nyanyian suporter Inter tersebut. Menurutnya, para pendukung tidak seharusnya melontarkan nyanyian rasisme ketika sedang menyaksikan pertandingan sepakbola, apalagi yang digelar di periode Natal.

“Nyanyian rasisme tidak seharusnya terdengar. Jika 65 ribu orang datang dan menonton pertandingan pada periode Natal, mereka ingin melihat sesuatu yang spesial. Sepakbola seperti itu yang diinginkan orang-orang Italia dan seluruh dunia,” urai Luciano Spalletti, dilansir dari Four Four Two, Kamis (27/12/2018).

“Orang-orang ingin sepakbola menjadi tempat yang baik untuk berkumpul. Mentalitas seperti ini harus diubah. Sebab, tujuan kita bersama adalah membawa sepakbola Italia ke level atas di Eropa,” imbuh pria berusia 59 tahun itu.

Seruan yang sama juga diucapkan oleh pelatih Napoli Carlo Ancelotti. Don Carletto bahkan mengancam akan menyuruh anak asuhnya meninggalkan lapangan jika nyanyian bernada rasisme masih terdengar di seluruh stadion di seantero Italia.

