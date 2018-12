Berstatus Legenda Man United, Rooney Tetap Diperiksa saat Masuk Old Trafford

MANCHESTER – Wayne Rooney berstatus sebagai legenda Manchester United. Selama 13 tahun (2004-2017) membela Man United, Wazza –sapaan akrab Rooney– memberikan 16 trofi bagi publik Stadion Old Trafford.

Selain itu, Rooney juga berstatus sebagai top skor sepanjang masa Man United. Dari 559 pertandingan, eks kapten Tim Nasional (Timnas) Inggris itu mengoleksi 253 gol.

Akan tetapi, status legenda yang didapat Rooney tidak membuat pria 33 tahun itu mendapatkan keistimewaan saat menyaksikan laga Man United vs Huddersfield Town di Stadion Old Trafford tadi malam. Saat hendak memasuki tribun, Rooney tetap mengikuti prosedur layaknya suporter yang lain.

Rooney tetap wajib melakukan pemeriksaan yang dilakukan steward. Penyerang yang kini membela DC United itu pun tidak keberatan mendapatkan pemeriksaan dan semuanya pun berjalan lancar.

Keputusan Rooney menyaksikan laga Man United vs Huddersfield pun tidak sia-sia. Sebab, The Red Devils –julukan Man United– sanggup mengalahkan Huddersield 3-1, via brace (dua gol) Paul Pogba dan Nemanja Matic.

Berkat kemenangan itu, Man United pun masih menjaga asa untuk finis empat besar di Liga Inggris 2018-2019. Hingga pekan ke-19, Man United duduk di posisi enam dengan koleksi 32 angka, terpaut delapan poin dari Chelsea di posisi empat.

(Ram)