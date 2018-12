Ditelefon Agnelli, Mourinho Tangani Juventus Musim Depan

TURIN – Jose Mourinho langsung dikait-kaitkan dengan banyak klub setelah resmi dipecat Manchester United pada Selasa 18 Desember 2018 sore WIB. Beberapa klub yang langsung dikait-kaitkan dengan Mou –sapaan akrab Mourinho– ialah Bayern Munich, Inter Milan, Benfica, Valencia dan Real Madrid.

Namun, kabar terbaru cukup mengejutkan karena tidak pernah terdengar sebelumnya. Seperti diberitakan Calciomercato, Jumat (21/12/2018), presiden Juventus Andrea Agnelli menelefon Mourinho, beberapa jam setelah pelatih asal Portugal itu dipecat.

Jelas ada alasan mengapa Agnelli menelfon pelatih yang sempat menjuluki dirinya The Special One tersebut. Pria 42 tahun itu disinyalir tertarik menjadikan Mourinho sebagai pelatih Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan per musim 2019-2020.

Sebelumnya, Mourinho diisukan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Juventus. Hal itu karena rekam jejak Mourinho yang selama dua tahun (2008-2010) menangani rival Juventus di Italia, Inter Milan.

Akan tetapi, isu tersebut terkikis setelah Mourinho kedapatan berbincang seru dengan Agnelli dan Pavel Nedved (wakil presiden Juventus). Hal itu saat Man United menjamu Juventus di Stadion Old Trafford pada matchday ketiga Grup H Liga Champions 2018-2019.

Kesempatan Juventus mendatangkan Mourinho sebenarnya pun cukup besar. Sebab, Juventus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan agen Mourinho, Jorge Mendes. Pria asal Portugal itu membantu Juventus mendatangkan dua kliennya, Joao Cancelo dan Ronaldo pada bursa transfer musim panas 2018.

Sekarang yang jadi pertanyaan, ke mana pelatih Juventus Massimiliano Allegri akan berlabuh jika Mourinho menangani Juventus? Real Madrid atau Man United berpotensi jadi pelabuhan selanjutnya bagi pelatih yang masih terikat kontrak dengan Juventus hingga 30 Juni 2020 tersebut.

(Ram)