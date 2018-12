Pelatih Bayern Berharap Tak Ada Lagi yang Dipecat Setelah Mourinho

MUNICH – Pelatih Bayern Munich, Niko Kovac, berharap tidak ada lagi manajer/pelatih di dunia sepakbola yang dipecat setelah Jose Mourinho. Pria berpaspor Kroasia itu mengaku turut bersedih atas pemecatan yang terjadi pada Mourinho.

Kovac sendiri kencang dikabarkan bakal dipecat oleh Bayern Munich menyusul hasil buruk di Liga Jerman 2018-2019. FC Hollywood saat ini terpaut sembilan poin dari pemuncak klasemen, Borussia Dortmund, sesuatu yang tidak pernah diharapkan publik Allianz Arena.

Bayern saat ini terjebak di posisi tiga pada papan klasemen. Thomas Muller dan kawan-kawan bahkan sudah menelan tiga kekalahan dari 15 pertandingan di liga domestik, termasuk ditekuk oleh Borussia Dortmund beberapa waktu lalu.

“Saya hanya ingin mengungkapkan rasa simpati setiap mendengar ada pemecatan pelatih,” ungkap Niko Kovac, dilansir dari Four Four Two, Rabu (19/12/2018).

“Saya turut bersimpati padanya (Jose Mourinho). Harapan terbesar saya adalah tidak ada lagi pelatih yang dipecat musim ini,” imbuh pria berusia 47 tahun itu.

Manchester United sudah memutuskan untuk menggunakan pelatih interim hingga akhir musim 2018-2019. Rumor yang beredar, Ole-Gunnar Solskjaer akan segera diumumkan dalam waktu dekat untuk menukangi Setan Merah hingga akhir musim.

