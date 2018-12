BARCELONA – Dalam beberapa waktu belakangan, Barcelona cukup sering diberitakan bakal memulangkan mantan pemainnya yang telah dijual ke Paris Saint-Germain (PSG)), Neymar da Silva. Menanggapi hal itu, legenda sepakbola Prancis, Robert Pires, menilai bahwa akan lebih bijak bagi Barca untuk mempertahankan Ousmane Dembele ketimbang memulangkan Neymar.

Dembele sejatinya memiliki kualitas yang mumpuni untuk menjadi seorang pemain bintang di masa depan. Maka dari itu, Pires menyarankan Barca untuk tetap mempertahankan Dembele, karena itu dinilai lebih berharga ketimbang memulangkan Neymar yang membuat Barca harus merogoh kocek dalam untuk menebusnya.

(Baca juga: 4 Hal yang Terjadi jika Messi Ikuti Jejak Ronaldo ke Italia)

Kendati begitu, nyatanya Dembele memiliki sikap yang kurang bagus serta tidak disiplin. Dembele bahkan telah ditegur berkali-kali oleh pemain senior Barca, Luis Suarez, untuk mengubah sikap buruknya tersebut. Meski demikian, Pires tetap berada di pihak Dembele. Ia menyebut kalau Barca akan memperoleh keuntungan besar di masa depan jika tetap mempertahankan Dembele.

“Saya sangat menyukainya (Dembele). Kami selalu berbicara tentang Lionel Messi, namun orang ini (Dembele) sangat bagus. Dia muda, namun apa yang dia lakukan, kita semua lakukan sebagai anak-anak. Yang harus Anda lakukan adalah menerapkan disiplin diri dalam hidup Anda, namun ia masih muda dan dengan kualitas dan bakatnya, dia bisa membantu Barca untuk memenangkan Liga Champions dan juga Liga Spanyol,” jelas Pires, menukil dari Four Four Two, Jumat (14/12/2018).

“Seperti yang bisa kita lihat saat Dembele melawan Tottenham dan Espanyol dengan gol-gol hebat. Jika saya harus memilih, saya tidak akan mengganti Dembele dengan Neymar. Ousmane berusia 21, bermain dengan kaki kiri dan kanan dengan banyak kualitas pada bola. Dia memiliki banyak potensi, lebih dari apa yang telah kita lihat sejauh ini," lanjutnya.

(fmh)