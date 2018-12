MADRID – Terpilih sebagai pemenang Ballon d’Or 2018 nyatanya membuat gelandang Real Madrid, Luka Modric, menjadi semakin percaya diri. Hal itu tercermin dari jargon yang kini dimiliki Modric, yaitu ‘The Best Thing Never Come Easy,’ yang dituliskannya di akun Instagram pribadinya, @lukamodric10.

Dalam posting-an teranyar Modric, ia mengunggah sebuah foto dirinya yang sedang melakukan juggling bola ketika masih kecil. Akan tetapi, foto tersebut sedikit diedit. Pasalnya, bola yang digunakan Modric untuk juggling bukanlah bola biasa, melainkan bola emas, yang merupakan simbol dari trofi Ballon d’Or.

Tak lupa di foto tersebut Modric juga menuliskan jargonnya, ‘The Best Thing Never Come Easy.’ Kapten Timnas Kroasia itu seolah ingin menyampaikan bahwa segala yang terbaik, tak akan bisa didapat dengan mudah, di mana harus ada perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan. Sebagaimana hal itu dilakukan Modric kecil hingga akhirnya ia menjadi pemain besar seperti sekarang.

Modric sejatinya tidak dengan mudah mendapatkan kesuksesannya sekarang. Modric merupakan salah satu anak korban perang. Pada Desember 1991, kala Modric masih berusia enam tahun, terjadi Perang Balkan yang membuat masa kecilnya menderita. Modric mengungkapkan bahwa masa kecilnya dihiasi dengan suara dentuman bom. Ia bahkan mengaku kerap mencari ranjau dengan saudara perempuannya ketika sedang berjalan-jalan.

Selain itu, Modric juga kerap diremehkan. Sewaktu kecil, ia sempat diremehkan tak cocok bermain sepakbola karena fisiknya yang kecil dan lemah, serta sifatnya yang pemalu. Akan tetapi, ia pantang menyerah dan memiliki tekad kuat untuk membuktikan kalau dirinya bisa menjadi pemain besar. Kini impian tersebut telah menjadi nyata, dan ia ingin membagikan semangatnya tersebut kepada semua orang.

