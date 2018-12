MANCHESTER – Torehan yang kurang manis harus diraih Manchester United dalam beberapa laga terakhir di Liga Inggris 2018-2019. Striker Man United, Marcus Rashford, pun memastikan kesalahan tersebut tidak akan kembali terulang kala mereka berhadapan dengan Arsenal pada pekan ke-15 Liga Inggris 2018-2019 yang berlangsung Kamis 6 Desember 2018 dini hari WIB.

Dalam tiga laga terakhir di Liga Inggris 2018-2019, Man United memang tak mampu meraih kemenangan. Laga kontra Manchester City yang digelar pada 11 November 2018 harus berakhir dengan skor 1-3. Pada laga selanjutnya, tren negatif Man United berlanjut. Berjumpa dengan Crystal Palace, Rashford dan kawan-kawan hanya bisa meraih satu poin karena laga berakhir dengan skor kacamata.

Terakhir, Man United kembali harus menelan pil pahit kala berhadapan dengan Southampton pada Minggu 2 Desember 2018 malam WIB. Pertandingan yang digelar di markas Southampton itu hanya dapat berakhir dengan skor imbang 2-2. Karena itu, kemenangan wajib diraih Man United kala menjamu Arsenal demi menghentikan tren negatif tersebut.

BACA JUGA: Walau Arsenal Membaik, Rashford Tetap Optimis Raih Poin Penuh

"Itu (hasil yang diraih Man United i beberapa laga terakhir) mengecewakan dan kami harus membayar dengan harga yang besar karena tidak memulai pertandingan sebagaimana seharusnya,” ujar Rashford, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Rabu (5/12/2018).

“Kami tumbuh dalam permainan, terutama di babak pertama ketika kami menciptakan peluang dan mulai bermain dengan lebih baik. Tetapi, kami tidak bisa berharap untuk memulai permainan dengan cara yang kami lakukan untuk mendapatkan tiga poin. Kami harus melakukan yang lebih baik,” tukasnya.

(dji)