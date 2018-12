MANCHESTER – Striker Manchester United, Marcus Rashford, mengakui Arsenal telah menjelma menjadi tim yang begitu kuat saat ini. Meski begitu, Rashford tetap optimis kemenangan bisa diraih Man United kala berhadapan dengan Arsenal pada pekan ke-15 Liga Inggris 2018-2019 yang berlangsung Kamis 6 Desember 2018 dini hari WIB.

Arsenal memang menunjukkan peningkatan yang begitu pesat pada musim ini. Setelah hanya mampu finis di posisi keenam pada musim lalu di ajang Liga Inggris, tim asuhan Unai Emery tersebut kini dapat berbicara banyak sehingga berada di posisi keempat pada klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Man United yang kini justru tengah terpuruk di klasemen sementara Liga Inggris 2018-2019. Tim asuhan Jose Mourinho itu hanya mampu bertengger di posisi kedelapan dengan torehan 22 poin.

Meski begitu, Rashford mengaku tak khawatir. Pemain berpaspor Inggris itu tetap yakin bisa menorehkan hasil yang manis, terlebih laga digelar di markas mereka sehingga dukungan penuh dari suporter dapat membangkitkan semangat para pemain.

"Ini adalah pertandingan yang memiliki tempat khusus di hati saya, bermain melawan Arsenal di Old Trafford. Tapi sekarang, hampir secara keseluruhan sisi Arsenal telah berbeda. Mereka bermain sepakbola lebih baik, mereka tim yang lebih agresif. Mereka sekarang adalah salah satu tim terkuat di liga,” ujar Rashford, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Rabu (5/12/2018).

"Kami harus memperhitungkan semua itu dan apa pun yang terjadi, kami harus berusaha mendapatkan tiga poin,” tukasnya.

