PARIS – Sosok striker Juventus, Cristiano Ronaldo, tengah ramai diperbincangkan lantaran tak menghadiri malam penganugerahan Ballon dOr 2018 yang digelar di Paris, Prancis, Selasa (4/12/2018) dini hari WIB. Penjaga gawang Paris Saint-Germain (PSG), Gianluigi Buffon, pun memberi pembelaan kepada Ronaldo.

Menurut Buffon, semua pesepakbola memiliki hak untuk datang atau tidak ke sebuah acara. Hal tersebut pun berlaku di malam penganugerahan Ballon dOr 2018. Meski acaranya begitu bergengsi karena mengumumkan pesepakbola terbaik di dunia, Buffon merasa setiap pemain tetap memiliki hak untuk tak hadir ke acara tersebut.

Dengan begitu, Buffon berharap setiap pihak untuk tak ambil pusing terkait keputusan Ronaldo yang tak menghadiri malam penganugerahan Ballon dOr 2018. Mantan penjaga gawang Juventus itu yakin CR7 –julukan Ronaldo– memiliki alasan tersendiri atas keputusannya tersebut.

"Saya pikir kami semua orang bebas. Semua orang memutuskan apa yang dia inginkan di hidupnya,” ujar Buffon, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (4/12/2018).

Kehadiran Ronaldo memang menjadi salah satu yang paling diperhatikan dalam acara malam penganugerahan Ballon dOr 2018. Sebab, pemain berpaspor Portugal itu merupakan salah satu kandidat yang diyakini banyak pihak bakal memenangkan gelar tersebut pada edisi kali ini. Penampilan gemilangnya bersama Real Madrid dan Tim Nasional (Timnas) Portugal di sepanjang 2018 diyakini mampu mengantarkannya merengkuh trofi keenam Ballon dOr.

Tetapi, anggapan banyak pihak nyatanya salah. Sebab, trofi Ballon dOr 2018 diberikan kepada mantan rekan setimnya di Madrid, yakni Luka Modric. Sementara nama Ronaldo sendiri bertengger di urutan kedua.

(dji)