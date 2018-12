PARIS – Gelandang Real Madrid, Luka Modric, ingin mengakhiri kariernya sebagai pesepakbola profesional di timnya kini. Karena itu, Modric pun berharap bisa mendapatkan kembali perpanjangan kontrak dari Madrid setelah habis.

Keinginan tersebut disampaikan Modric usai meraih trofi Ballon dOr 2018 di Paris, Prancis, pada Selasa (4/12/2018) dini hari WIB. Secara terang-terangan, pemain berpaspor Kroasia itu mengaku kerasan bermain di Santiago Bernabeu. Rasa nyaman ini timbul lantaran Modric merasakan betul kasih sayang yang diberikan seluruh pihak di tim.

Dengan kondisi ini, Modric pun bisa menorehkan prestasi yang begitu gemilang. Gelandang berusia 33 tahun tersebut bahkan bisa membantu Los Blancos –julukan Madrid– keluar sebagai kampiun di ajang Liga Champions selama tiga musim beruntun. Prestasi gemilang yang ditorehkannya bersama tim tersebutlah yang membuatnya diganjar penghargaan pemain terbaik di dunia.

Tak hanya Ballon dOr, pada musim ini, sederet penghargaan lain juga didapatkan Modric. Ia juga dapat menyabet penghargaan Pemain Terbaik versi FIFA serta Pemain Terbaik UEFA.

"Saya punya kontrak dua tahun lagi di Madrid dan semoga bisa bertambah satu lagi. Klub menunjukkan rasa kasih sayang yang luar biasa dan saya ingin pensiun di Real Madrid. Keluarga saya menikmatinya dan saya ingin tetap menikmati klub besar ini,” ujar Modric, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (4/12/2018).

(dji)