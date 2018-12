PARIS – Presiden Real Madrid, menyambut positif kesuksesan gelandangnya, Luka Modric, menyabet trofi Ballon dOr 2018. Bagi Perez, trofi ini membuktikan bahwa kisah cinta Madrid dengan Ballon dOr tidak pernah berhenti.

Trofi Ballon dOr 2018 dipastikan jadi miliki Modric setelah dirinya mengumpulkan nilai tertinggi, yakni 753 poin. Pemain berpaspor Kroasia itu berhasil mengalahkan sederet pemain bintang dunia untuk merengkuh penghargaan ini, seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, hingga Antoine Griezmann.

Perez pun merasa bahagia melihat hasil yang diraih Modric. Baginya, hasil ini membuktikan bahwa klub berjuluk Los Blancos itu sangat erat kaitannya dengan Ballon dOr. Sebab, sebagian besar peraih trofi merupakan penggawa Madrid.

Modric sendiri menjadi pemain ketujuh Madrid yang berhasil memenangkan trofi Ballon dOr. Pemain pertama Madrid yang sukses meraih penghargaan paling bergengsi untuk pesepakbola dunia itu ialah Alfredo di Stefano (1957 dan 1959). Kemudian diraih Raymond Copa (1958), Luis Figo (2000), Ronaldo (2002), Fabio Cannavaro (2006), dan Cristiano Ronaldo (2013, 2014, 2016, dan 2017).

"Real Madrid memiliki urusan yang sangat penting dengan trofi bergengsi ini (Ballon dOr). Ini adalah kisah cinta yang indah antara Ballon dOr dan Real Madrid dan saya yakin ini akan berlanjut,” ujar Perez, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (4/12/2018).

