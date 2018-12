PARIS – Striker Atletico Madrid, Antonie Griezmann, tak bisa menutupi rasa kecewanya gagal memenangkan trofi Ballon dOr 2018. Hal ini dirasakan lantaran Griezmann merasa sudah tampil optimal sehingga pantas untuk meraih penghargaan tersebut. Ia pun mengaku tak tahu lagi harus melakukan apa untuk bisa memenangkan gelar pemain terbaik di dunia tersebut.

Torehan yang manis memang berhasil ditunjukkan Griezmann bersama tim-tim yang diperkuatnya. Bersama Tim Nasional (Timnas) Prancis, ia berhasil merengkuh gelar juara di ajang Piala Dunia 2018. Kemudian, bersama Atletico Madrid, striker berusia 27 tahun itu dapat membantu klub keluar sebagai kampiun di ajang Liga Eropa pada musim 2017-2018.

Dengan hasil manis tersebut, Griezmann tentu berharap kerja kerasnya bisa diganjar dengan trofi Ballon dOr 2018. Sayang, harapannya sirna lantaran trofi tersebut akhirnya diraih oleh gelandang Real Madrid, Luka Modric. Nama Griezmann sendiri bertengger di urutan ketiga.

Meski kecewa, Griezmann tetap optimis bisa memenangkan penghargaan tersebut pada musim depan. Ia pun memastikan permainan terbaik bakal ditunjukkannya di sepanjang musim ini demi mewujudkan impiannya. Dengan bantuan rekan-rekan setim, baik di Timnas Prancis ataupun Atletico, Griezmann merasa yakin harapannya bisa menjadi kenyataan.

"Saya memenangi Liga Eropa, Piala Dunia, apa lagi yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu. Saya bisa mengandalkan rekan satu tim saya di klub dan tim nasional untuk berada di tempat Luka Modric di masa depan," ujar Griezmann, sebagaimana dikutip dari Four Four Two, Selasa (4/12/2018).

(dji)