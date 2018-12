MILAN – Striker muda AC Milan, Patrick Cutrone, kembali mencatatkan performa gemilang kala mencetak satu gol untuk membawa timnya tersebut meraih kemenangan 2-1 atas Parma. Performa apik Cutrone itu pun mendapat apresiasi dari sang pelatih, Gennaro Gattuso, yang di saat bersamaan mengaku tak ingin membahas kepulangan Zlatan Ibrahimovic.

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir Milan santer dikabarkan bakal memulangkan Ibrahimovic. Hal tersebut dikarenakan saat ini tim berjuluk Rossoneri itu hanya memiliki dua ujung tombak, yakni Cutrone dan Gonzalo Higuain. Berbagai pernyataan pun mulai bermunculan di mana nantinya Ibrahimovic akan ditempatkan. Akan tetapi, hal itu tak ingin dibahas oleh Gattuso.

(Baca juga: Hasil Pekan Ke-14 Liga Italia 2018-2019 Minggu Malam)

“Kami berpikir tentang permainan, kami menyukai pemain yang ofensif, namun kami selalu membutuhkan keseimbangan. Jadi, mari kita fokus pada enam pertandingan tersisa sebelum jeda (musim dingin), kemudian kita akan melihat apa yang terjadi di bursa transfer," jelas Gattuso, menukil dari Four Four Two, Senin (3/12/2018).

Lebih lanjut, Gattuso justru membahas Cutrone yang disebutnya memiliki api semangat di dalam pembuluh darahnya. Meski Cutrone telah menampilkan performa bagus, namun Gattuso percaya kalau anak didiknya tersebut masih bisa berkembang lebih jauh lagi dan menjadi lebih baik lagi.

“Dia hidup untuk gol. Dia memiliki api di pembuluh darahnya dan saya senang untuknya. Dia bahkan menghapus klise tentang dia tidak melakukan dengan baik dari awal. Dia harus terus seperti ini, karena dia bisa melakukan jauh lebih baik," terang Gattuso.

(fmh)