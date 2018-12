BARCELONA – Dalam satu pekan terakhir menyeruak kabar bahwa megabintang Barcelona, Lionel Messi, tidak termasuk dalam tiga besar nominasi peraih trofi Ballon d’Or 2018. Menanggapi pemberitaan tersebut, Pelatih Barcelona, Ernesto Valverde, mengaku tidak setuju jika nominasi Ballon d’Or tahun ini tanpa kehadiran Messi.

Valverde menilai bahwa Messi merupakan sosok yang layak untuk masuk ke dalam tiga besar nominasi. Pada musim lalu, pemain berjuluk La Pulga itu memenangkan dua trofi, yakni Liga Spanyol dan Copa del Rey, untuk Barca. Selain itu, Messi juga menjadi top skor Liga Spanyol dan meraih Sepatu Emas Eropa.

Sedangkan di musim kompetisi 2018-2019, Messi juga menunjukkan tajinya, utamanya di pentas Liga Champions kala Kapten Timnas Argentina tersebut terpilih sebagai pemain terbaik di matchday pertama, kedua, dan kelima. Maka dari itu, ketika nama Messi disebut-sebut tak akan masuk ke dalam tiga besar nominasi, Valverde menilainya sebagai sesuatu yang aneh.

“Messi adalah pemain terbaik di matchday pertama, kedua, dan kelima Liga Champions musim ini. Dia (Messi) pasti bermain sangat buruk di matchday ketiga dan keempat, lalu (sehingga tidak terpilih sebagai pemain terbaik di matchday tersebut). Tapi, ah tidak, dia cedera saat itu,” ujar Valverde, menukil dari Four Four Two, Minggu (2/12/2018).

"Apa yang bisa kita katakan? Kita bisa memberi selamat kepada para pemain yang ada (terpilih di tiga besar nominasi Ballon d’Or). Ini sedikit aneh, tapi begitulah," lanjut Valverde.

Menurut bocoran yang tersebar luas, tiga pemain yang bakal menghuni tiga besar Ballon d’Or 2018 adalah Antoine Griezmann, Luka Modric, dan Cristiano Ronaldo. Modric disebut-sebut yang akan memenangkan Ballon d’Or 2018 setelah ia membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions 2017-2018 dan mengantarkan Timnas Kroasia ke final Piala Dunia.

