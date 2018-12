MILAN – Tampil apik bersama Inter Milan, membuat nama Mauro Icardi menjadi striker yang paling diburu di bursa transfer. Salah satu klub yang kerap dihubung-hubungkan dengan Icardi dalam beberapa waktu terakhir adalah raksasa Spanyol, Real Madrid. Kendati begitu, Icardi nyatanya saat ini tak memiliki keinginan untuk bergabung dengan Madrid.

Dengan gamblang Icardi mengatakan bahwa targetnya saat ini adalah memenangkan kejuaraan bersama Inter. Maka dari itu, ia tak akan meninggalkan klub berjuluk Nerazzurri tersebut sebelum mampu mempersembahkan trofi. Seperti diketahui, Inter telah mengalami puasa gelar selama tujuh tahun.

Terakhir kali Inter memenangkan gelar juara adalah pada musim 2010-2011 kala mereka menjuarai Coppa Italia. Meski begitu, Icardi menilai bahwa saat ini Inter telah mengalami perkembangan dan menjelma menjadi tim yang tangguh, sehingga bukan suatu hal mustahil untuk bisa memenangkan gelar.

“Saya rasa ini bukan saat yang tepat (untuk pindah ke Madrid). Dan saya baik-baik saja di mana saya berada. Saya selalu menyelesaikan target saya: pertama, untuk kembali ke Liga Champions bersama Inter, dan kami telah melakukannya. Kedua, untuk memenangkan sesuatu (gelar juara) dengan Inter,” ujar Icardi, menukil dari Four Four Two, Minggu (2/12/2018).

“Direktur Olahraga Inter (Piero Ausilio) telah membuat tim yang bagus meski kami tidak bisa mengeluarkan banyak uang. Ketika waktunya tiba, saya akan memperbarui kontrak saya bersama Inter. Itu ada waktunya,” lanjut striker berpaspor Argentina itu.

(fmh)